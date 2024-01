Napoli, apprendistato altamente professionalizzante per programmatori: 15 posti disponibili

Formare i futuri talenti della programmazione attraverso un percorso altamente professionalizzante, e gratuito, che contribuisca a colmare un vuoto di competenze ICT sul mercato del lavoro e a soddisfare la domanda in continua crescita da parte delle imprese.

È questo l’obiettivo dell’IFTS in apprendistato di 1° livello lanciato a Napoli, al Tavolo di Lavoro in Regione Campania, da Gi Group - la prima agenza italiana per il lavoro - e Accenture Technology Solutions - leader mondiale in ambito ICT- in collaborazione con partner d’eccellenza: Eurosoft - Servizi Formativi Integrati, l’Istituto Superiore Statale «Pitagora» e l’Università degli Studi di Napoli Federico II (Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione).

Il corso, in partenza il 5 febbraio, coinvolgerà 15 partecipanti - candidati con un diploma di istruzione secondaria superiore, diploma professionale conseguito attraverso percorsi quadriennali di IeFP ma anche laureati e laureandi triennali - che seguiranno un percorso specializzante della durata di otto mesi con cui potranno apprendere le competenze tecniche più richieste dal settore, dalle logiche della programmazione ad oggetti alle basi dei linguaggi Java, Javascript, Spring e React fino ai principali strumenti per lo sviluppo software.

Il progetto prevederà un primo periodo di formazione con docenti professionisti per poi proseguire con l’apprendimento in azienda, presso la sede di Napoli di Accenture Technology Solutions, dove i partecipanti, con la supervisione di un manager esperto del settore, potranno fare esperienza diretta della professione e perfezionare le proprie Skill.

«Lo sviluppo tecnologico e la transizione digitale accrescono significativamente il fabbisogno di competenze in campo ICT ma, come nel caso degli specialisti di programmazione, questi profili sono spesso difficili da reperire per le imprese sull’attuale mercato del lavoro. Con questo percorso IFTS accompagneremo le ragazze e i ragazzi partecipanti nell’acquisizione delle competenze più richieste nel campo della programmazione, offrendo al tempo stesso risposta a una concreta esigenza del mercato. La costruzione di percorsi specializzanti in sinergia con player formativi di alto profilo è una parte centrale del nostro impegno per il Lavoro Sostenibile, con cui diamo alle persone la possibilità di realizzarsi a livello professionale e personale contribuendo allo sviluppo sociale ed economico del territorio e dell’intero Paese», dichiara Fulvio Tizzano, Sales Director Gi Group.

«L'Università degli Studi di Napoli Federico II è entusiasta di collaborare con Gi Group ed Accenture Technology Solutions in un'iniziativa rivoluzionaria volta a plasmare i futuri talenti della programmazione. Il nostro impegno nella formazione avanzata si unisce ad un partenariato di eccellenza, creando un percorso unico che attinge, sul versante accademico, al variegato insieme di competenze messo a disposizione dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Ateneo federiciano, che si accinge, nel 2024, a festeggiare il suo ottocentesimo anniversario. Siamo pronti a guidare i partecipanti attraverso un'esperienza formativa di alto livello, contribuendo così a colmare il divario di competenze ICT che caratterizza l'attuale mercato del lavoro», afferma il Prof. Simon Pietro Romano, Managing Director della Apple Developer Academy e Prof.

Ordinario di Sistemi per l’Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione (DIETI) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

«Siamo orgogliosi di supportare questa iniziativa dedicata ai giovani del territorio campano che è da sempre una realtà chiave per il business di Accenture in Italia. Programmi come questo confermano come la collaborazione tra pubblico e privato sia fondamentale per affiancare i giovani nel loro percorso professionale, ampliandone il ventaglio di opportunità», dichiara Raffaele D’Orsi, Managing Director Accenture Technology.