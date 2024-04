Napoli, «Il segreto di Liberato» arriva al cinema il 9 maggio

Sorpresa anticipata per i fan di Liberato. Il cantante mascherato, che ogni 9 maggio porta al suo pubblico una nuova canzone o un nuovo videoclip, questa volta ha stupito tutti annunciando l'uscita del film: «Il segreto di Liberato», nelle sale proprio il 9 maggio.

Nulla è lasciato mai al caso con questo artista, come l'ovvia regia di Francesco Lettieri, inseparabile collaboratore del cantante che è mano e mente di ogni suo videoclip musicale.

L'annuncio sui social

Una lacrima che si getta nel blu creando cerchi concentrici e una persona, forse una ragazza, che piange ininterrottamente. Questo era stato il reel criptico che Liberato aveva pubblicato sulle sue pagine lo scorso 14 febbraio.

I fan lo sanno: niente che viene pubblicato da Liberato è lasciato al caso.

Molti avevano ipotizzato un nuovo videoclip, ma nessuno si aspettava questo.

A un mese da quello che è ormai definito il Liberato Day, il cantante annuncia un film al cinema che fa emozionare già dal titolo: «Il segreto di Liberato». Che il cantante mascherato abbia deciso finalmente di rivelare la sua identità?

Se le date non sono casuali anche il 14 febbraio deve avere un significato: una persone che piange il giorno degli innamorati. Se ogni super eroe ha una genesi, forse quella del cantante mascherato viene da una delusione d'amore, come palesa sin dalla sua prima canzone: NOVE MAGGIO.

La data il 9 maggio

Perché il 9 maggio è una data così importante per l'artista? Il 9 maggio del 2017 Liberato pubblica “Tu t'è scurdat' 'e me”. Nel 2018 il primo concerto live dichiarato su Instagram pochi giorni prima. Un post e cinque scritte: NOVE MAGGIO/ NAPOLI/ LUNGOMARE/ TRAMONTO/ GRATIS.

Nel 2019 il primo album, nel 2020 il concerto concesso sulla sua pagina social durante la pandemia. Nel 2021 esce il singolo “E te veng' a piglià”. Nel 2022 il secondo disco “LIBERATO II”.

Lo scorso anno il cantante aveva presentato il videoclip di “'O core nun tene padrone”, il video fatto per celebrare lo scudetto del Napoli. Alle 19:26, come fa sempre per ricordare l'anno di fondazione del calcio Napoli, il cantante mascherato aveva rotto il silenzio sulle sue pagine social.



Ma anche oggi la pubblicazione ha un orario specifico e significativo. Il 9 aprile alle 09:05: nove maggio.