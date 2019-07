Napoli, ecco il bando della Fondazione Donnaregina: cercasi direttore artistico per il Madre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Luglio 2019, 07:30

Il Madre volta pagina e cerca un nuovo direttore, visto che l'incarico di Andrea Viliani è giunto a scadenza. Un cambio al vertice che non sarà indolore: Viliani è riuscito in quella che, alla sua nomina nel 2013, sembrava essere una «mission impossible», portando l'istituzione di via Settembrini a dotarsi di una sua vera collezione, radicandola nel territorio e nel cuore dei napoletani, rendendola punto di riferimento per gli appassionati di arte contemporanea non solo in Italia ma anche all'estero. Lui stesso è stato eletto nel 2017 miglior direttore di museo dalla rivista Artribune.