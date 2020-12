Napoli, la mareggiata sul lungomare risparmia l'antico (e precario) molo borbonico

La recente, devastante mareggiata, che ha distrutto gazebo, ristoranti e parapetti sul lungomare di Napoli, sembra non aver scalfito i resti del vicino molo borbonico. Da una prima ricognizione fotografica, infatti, l’antico manufatto, seppure precario e sostenuto da tubi innocenti, sembra aver retto bene alla furia delle onde impetuose e alte circa 10 metri, sostenute da un vento che ha spirato a 85 chilometri orari. Previsto per oggi il sopralluogo dei tecnici dell’autorità portuale, per i rilievi statici della struttura.

Maltempo in Campania, DeMa scrive al governo e De Luca per attivare lo stato di emergenza

Sul caso è intervenuto il consigliere della I Municipalità di Napoli, Francesco Carignani Di Novoli, che con un post sulla propria pagina facebook, ha rassicurato i tanti che temevano per le sorti dell’antico molo realizzato in età borbonica.

Scrive Francesco: «Più persone mi chiedono se il cosiddetto arco borbonico ha retto alla mareggiata. La risposta è sì, grazie alla messa in sicurezza effettuata dall'autorità portuale. Aspettiamo con impazienza i lavori di restauro della stessa Autorità portuale, dopo aver avuto già con passato l'obbligo dalla soprintendenza di eseguire i lavori in tempi rapidi. Il presidente dell'Autorità portuale mi informa,oggi, che dopo l'Epifania ci sarà una riunione con la soprintendenza per discutere del progetto».

