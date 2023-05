Napoli, nominati i vincitori del Premio Letterario Vittorio Emanuele II

Ecco i nomi dei vincitori del Premio Letterario Vittorio Emanuele II resi noti nel corso di una seguitissima cerimonia svolta nel salone della Biblioteca di Storia Patria al Maschio Angioino. Per la sezione “prosa”, primo premio ad Oriana D’Alterio, secondo a Sveva Russo, terzo ex equo a Martina Bozza e Dalila Grimaldi.

Menzione speciale per Vincenzo Saracino. Per la sezione “poesia”, primo premio ad Elena Foccillo, secondo ad Alessandro Romano, terzo ex equo per Chiara Mileto e Giulia Oliviero. Menzione speciale per Davide Migliaccio. Per la sezione “lingua inglese”, primo premio a Letizia Lo Schiavo, secondo ad Aurora Grimaldi, terzo a Sasha N. A. Cipani.

Menzione speciale per Elena Foccillo. Il Premio Letterario Vittorio Emanuele II, giunto alla XXI edizione, è organizzato dal Liceo Classico Vittorio Emanuele II - Garibaldi con il Patrocinio Morale di Regione, Comune di Napoli e Ordine regionale dei Giornalisti.

Ad aprire i lavori è stata Valentina Bia, dirigente scolastico, a seguire i saluti della professoressa Lina Salvadori, della Giuria del Premio Letterario, di Maura Striano, assessore all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli, del presidente onorario del Premio Letterario, avvocato Alfredo Guarino, presidente della Camera Internazionale della Regione Campania.

Ricco il parterre con gli ospiti d’onore: Paolo Siani della “Fondazione Giancarlo Siani”; Ottavio Lucarelli, giornalista, del Comitato scientifico Fondazione Polis; Natalia Tornesello, docente di Lingua e letteratura persiana, Zhanna Zhukova, giornalista, Shadi Kalantar, PhD presso L’Orientale, Antonio Mattone, giornalista, portavoce della Comunità di Sant’Egidio.

Nel corso della cerimonia conclusiva del Premio Letterario, un progetto curato dal professore Giovanni Accardo, c'è stata la declamazione di poesie, prose e intermezzi musicali a cura degli studenti del liceo.