CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 14 Settembre 2018, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eravamo ragazzi, e il ventre della rotativa ci faceva pensare alla colonna vertebrale di un immenso animale preistorico. Il fragore dei nastri d'acciaio toglieva il fiato, l'odore del giornale appena sfornato ci inebriava ogni sera. Ci sono ricordi che resteranno scolpiti per sempre nella nostra memoria, ma anche nella memoria collettiva della città. Oggi il Mattino cambia casa, portandosi dietro la sua storia che per più di mezzo secolo ha avuto il suo cuore in via Chiatamone 65.Qui il Mattino ha vissuto per 56 anni, da quando nel 1962, con un ardimentoso trasloco, abbandonò la prima storica sede dell'Angiporto Galleria. Per tutti noi del «Mattino» via Chiatamone 65 non sarà soltanto una cassaforte della memoria, ma il luogo di un destino irripetibile, denso di vita. Una vita che non entra negli scatoloni e che resterà a impregnare questo luogo in eterno. È stato così anche per l'Angiporto Galleria, come un tempo si chiamava l'attuale piazzetta Matilde Serao, o vico Rotto San Carlo. L'Angiporto, una sorta di ventre materno per numerose generazioni di giornalisti e intellettuali napoletani: non solo il luogo dove si fabbricavano i giornali, ma uno straordinario incubatore di storie, sogni, passioni, destini.