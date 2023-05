Napoli Moda Design al Maschio Angioino: «Valorizziamo i giovani talenti»

Tre giorni di full immersion nel mondo di chi inventa e dà forma all’estro. In esposizione ci saranno tessuti, abiti, ceramiche, oggetti di arredamento e illustrazioni di come le opere prendono forma. È Napoli Moda Design, rassegna alla sua decima edizione dedicata alla creatività e alla tradizione artigiana “Made in Campania”, ideata e diretta dall’architetto Maurizio Martiniello.

Da sabato 9 a domenica 11 giugno il Maschio Angioino sarà sede ed emblema del “ben fare”, quel misto di operosità, fantasia e innovazione che fa del “Made in Italy” una bandiera riconosciuta in tutto il mondo.

“Napoli si risveglia dopo il Covid e guarda lontano: perché non rendere proprio questa città un punto di riferimento nel settore della moda per tutto il sud Italia?”. A lanciare la sfida, accettata prontamente da Martiniello, la giornalista Rosanna Cancellieri che ha moderato la conferenza stampa di stamattina presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

Il tema fil rouge dell’edizione 2023 sarà la natura, fonte di ispirazione per la creatività.

Simbolo della rassegna è l’istallazione che porta la firma dello stesso Martiniello e che sorgerà – nel corso di tutto l’evento – nel cortile interno del Maschio Angioino: sette torri in acciaio, ognuna contenente un albero. L’esposizione di tessuti, abiti, ceramiche, oggetti d’arredo, istallazioni luminose sarà affiancata da fashion show di giovani stilisti e marci storici.

«Siamo una città giovane e queste sono occasioni preziose per valorizzare la creatività e il talento dei giovani artisti» - spiega Chiara Marciani, Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro - «La moda non è solo una passione, ma anche una professione, che valorizza quella che è già una peculiarità napletana, l''attenzione alla moda e una sensibilizzazione al rispetto della natura».

Evento finale di questa edizione di Napoli Moda Design sarà la cena di gala - a cura dello chef Francesco Franzese del ristorante Rear - che vede in apertura una sfilata di Atelier Signore e che si avvale degli allestimenti di Viviars e Wedding solution. I proventi della serata saranno in parte devoluti al restauro di “La Vergine, Cristo e San Nicola” e “La Trinità”, due opere seicentesche di Paolo De Matteis, custodite nei depositi del Maschio Angioini e che, in tal modo, saranno restituite nel loro splendore alla comunità.

«La bellezza come protagonista della nostra anima, dell’estetica, del design, dell’architettura, della moda. Questo appuntamento, come sempre, ha l’obiettivo di valorizzare il meglio di Napoli: talento e creatività. - dice l'art director Maurizio Martiniello - «Siamo giunti alla decima edizione, sono orgoglioso di questo traguardo. Grazie al Comune di Napoli per aver sostenuto l’iniziativa offrendo il patrocinio e grazie agli sponsor che metteranno in vetrina i loro prodotti. Opere e fashion show, tutto all’insegna della natura. Vi aspettiamo».