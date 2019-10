Napoli, lutto nel giornalismo: addio a Daniela Quaranta, stroncata da un aneurisma a 60 anni

Domenica 20 Ottobre 2019, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 16:41

La giornalista Daniela Quaranta è morta questa mattina nella sua abitazione, a Napoli. Nei giorni scorsi si era sottoposta ad un intervento chirurgico per un aneurisma, scoperto in seguito a disturbi alla vista. Aveva 60 anni.Laureata in lingue con una tesi su Tolkien - sul quale aveva curato nel gennaio scorso un convegno di studi svoltosi nella Sala della Minerva, a Roma - aveva cominciato nella comunicazione, lavorando all'ufficio stampa della Confcommercio di Napoli.Aveva collaborato con il «Roma», curando pagine speciali di cultura, poi era passata all'Agenzia Asca e ad Askanews di cui era stata corrispondente da Napoli fino a pochi mesi fa.