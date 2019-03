Addio a padre Vittorio Pirro, il gesuita che fondò il centro ragazzi Loyola

Martedì 5 Marzo 2019, 11:39

Muore lo storico gesuita Padre Vittorio Pirro. La Chiesa del Gesù Nuovo e l’intero Centro Storico lo ricordano per le numerose attività rivolte ai giovani. Padre Pirro fu infatti il fondatore, negli anni Sessanta, di un centro per ragazzi, il Centro Loyola, che li toglieva dalla strada dandogli la dovuta formazione. Dal 1966 l’associazione ha ospitato centinaia di ragazzi anche per il campo scuola estivo.«Vittorio Pirro – dice il consigliere Pino De Stasio della Seconda Municipalità - storico gesuita, sacerdote sempre attento al quartiere, responsabile del “Loyola”, dove anche io trovai accoglienza e riparo, quando da Milano i miei genitori si trasferirono a Napoli, nel 1969. Li ho studiato, - ricorda De Stasio - in quel bellissimo luogo si è formata la mia adolescenza».Gli amici lo hanno salutato nella sagrestia della Basilica del Gesù, dove è stata allestita la camera ardente.