Napoli: addio a Paolo Mercogliano, l'ortopedico gentiluomo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 18 Settembre 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il malore lo ha colto all'improvviso mentre era a casa, intorno all'ora di cena. Un attacco cardiaco fulminante ha strappato all'affetto dei suoi cari, dei tanti amici e colleghi e dei tantissimi pazienti che durante la lunga e prestigiosa carriera ha curato Paolo Mercogliano (nella foto). Medico specializzato in ortopedia e traumatologia, allievo presso la Federico II del professor Mignogna a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, Paolo Mercogliano lascia a 68 anni un vuoto incolmabile nell'ambiente medico e scientifico. Lunga e prestigiosa, la sua carriera: dopo la laurea ha dedicato la sua intera vita professionale alla chirurgia protesica dell'anca presso il Cto di Napoli e - successivamente - in numerose case di cura del territorio e non solo.