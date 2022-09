Napoli, morto il pittore Elio Waschimps a 90 anni: «Dipinse le inquietudini del nostro tempo»

Si è spento nella sua casa di Napoli il pittore Elio Waschimps. Ne danno il doloroso annuncio la moglie Pinù, i fratelli Aldo e Maria Teresa, il figlio Antonio, i nipoti Elio, Annamaria, Barbara, Francesca, Marco, Muriel, Roberta.

Elio Waschimps, che aveva compiuto a luglio 90 anni, era stato ricoverato di recente a seguito di sopravvenute complicazioni renali. Per suo espresso desiderio non verranno celebrate esequie; una semplice commemorazione privata si è tenuta nel pomeriggio.

«Uomo eccezionale, marito, nonno e zio amatissimo, Elio è stato - anzi è - un Artista straordinario, capace di interpretare le inquietudini del nostro tempo con sguardo lucido, quasi implacabile» si legge in una post diffuso dalla famiglia sui social. E, nelle parole di Ferdinando Bologna, «con il coraggio di mantenersi solitario sulla breccia per portare avanti un discorso individuale che in definitiva è anche esso sperimentale, ma nel senso che fa del ripensamento intuitivamente critico della grande pittura del passato un mezzo per affrontare in termini ‘pittorici’ i problemi del presente».