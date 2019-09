Domenica 1 Settembre 2019, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche l'attore Nino Taranto omaggiato ai Quartieri spagnoli. L'opera muraria che lo raffigura è stata realizzata da Luca Carnevale nell'ambito dell'iniziativa dell'associazione VivaNapoli (Vincenzo Carrino, Salvatore Visone e Guido Savastano) su idea di Massimiliano Mantice, che vede giá i murales di Totò colorare e abbellire la zona.Ieri i familiari di Nino Taranto (come era già avvenuto con la nipote di Totò, Elena Anticoli de Curtis) sono arrivati in zona per conoscere gli attivisti dell'associazione e complimentarsi per l'iniziativa, regalando loro anche un interessante libro con una dedica agli scugnizzi di cuore dei Quartieri spagnoli.