Ultimato il terzo e ultimo murale di Alessandro Ciambrone per celebrare gli 800 anni dell'Università Federico II. Le tre opere site-specific, poste in altrettanti sedi dell'ateneo, hanno una dimensione complessiva di 1.050 metri quadrati e sono collocate sulla parete esterna dell'Aula blu (100 mq) nel complesso di Monte Sant'Angelo, sulla facciata dell'Ospedale pediatrico del Policlinico nuovo (250 mq) e sui due prospetti ad angolo del Campo di volo dei droni sull'edificio L3 (700 mq) nel Campus di San Giovanni a Teduccio.

Nella lavorazione dei mosaici si è avvalso della partnership dell'Istituto Superiore a indirizzo raro Caselli e «quattro allieve riceveranno una borsa di studio al merito per il loro impegno in qualità di eredi e custodi di una tra le più importanti lavorazioni artistiche al mondo» annuncia Ciambrone. Il primo murale a essere stato terminato è nel complesso di Monte Sant'Angelo: «Ad scientiarum haustum et seminarium doctrinarum», ovvero «alla fonte delle scienze e al vivaio dei saperi», l'iscrizione che storicamente campeggia nella sede centrale al corso Umberto I.

APPROFONDIMENTI Un murales di Jorit dedicato a Giancarlo Siani Furore, sfregiato con un murales il nido d'amore della Magnani e di Rossellini Napoli, la manutenzione delle piste ciclabili sarà curata da mecenati

L'imperatore svevo Federico II (fondatore del nostro ateneo) è diventato un'icona, integrato nel profilo urbano di Napoli, tra il Vesuvio e la facciata principale dell'ateneo, simboli creativi della natura e dell'uomo «riconoscibili, esplosivi e luminosi, come il pensiero di stupor mundi», dice l'artista. In basso c'è il mare, fonte inesauribile per relazioni e contaminazioni con il mondo, e in alto le stelle, simboli dell'innovazione tecnologica e della scoperta attraverso la ricerca scientifica.

Il secondo murale è «Parthenope, Gennaro e Federico per la ricerca scientifica» al Policlinico, dove San Gennaro, il protettore assoluto e venerato, e la sirena Parthenope, che testimonia l'origine mitica della città, sono emblemi evocativi, onnipresenti, ed elementi costitutivi del nostro patrimonio culturale immateriale. Ma costituiscono anche i simboli della doppia anima di Napoli, religiosa e pagana.

L'ultimo murale completato è «Alla fonte delle scienze e a un vivaio di saperi», la traduzione dal latino del passo che introduce la Generalis Lictera del 1224. La moltiplicazione del motto vuole contribuire alla promozione su scala globale dell'idea fondatrice dell'Imperatore svevo e nella fascia centrale sono rappresentati i Dipartimenti federiciani e i profili dei vari plessi universitari dislocati tra il centro storico della città e la periferia, oltre che immagini iconiche come Vesuvio e Maschio Angioino.

«È stata l'opera più impegnativa che ho realizzato» ammette Ciambrone. «La scelta della location è voluta: per trenta giorni, in condizioni meteo precarie, ho posato in opera, uno a uno, i cocci delle pietre bianche di Carrara che costituiscono il mosaico incluso nella composizione pittorica del murale».