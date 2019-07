Mann, confermato Giulierini: sarà direttore per quattro anni

Lunedì 22 Luglio 2019, 15:12

Questa mattina, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è stato presentato l'Annual Report 2018 del Mann.All'evento hanno partecipato Patrizia Boldoni (Presidente Consiglio Scientifico Arti e Cultura della Regione Campania), Ludovico Solima (Università della Campania Luigi Vanvitelli / ideatore e coordinatore del Piano Strategico 2016-2019 e dei relativi report annuali) e Antonio Lampis (Direttore Generale Musei del Mibac).Il dottor Lampis, durante la conferenza stampa, ha annunciato l'avvio del procedimento amministrativo di conferma alla guida del Mann per il Direttore Paolo Giulierini nel quadriennio 2019-2023: secondo il dg Musei, infatti, «Paolo Giulierini si è dimostrato al top della perfomance sia sul piano annuale che quadriennale e ciò giustifica pienamente la sua riconferma».«Sono onorato delle parole del Direttore Generale e per questo ringrazio, oltre a lui, il Ministro e il dottore Panebianco. Lavorare per il Mann ed essere al servizio di Napoli è un privilegio che va onorato con tutte le forze. Dobbiamo finire un lavoro e lo condurremo a termine, riportando il Mann nel suo naturale status, quello di più grande museo archeologico del mondo dell'arte classica», ha dichiarato Paolo Giulierini.