Martedì 27 Agosto 2019, 13:40

La nipote di Totò, Elena Anticoli de Curtis, fa tappa nei Quartieri spagnoli dove da qualche settimana si stanno realizzando murales dedicati al Principe della risata. La Anticoli si è intrattenuta con residenti e commercianti della zona a ridosso di via Toledo, complimentandosi per l'iniziativa.Oggi in azione ben 10 writers che tra le stradine dei Quartieri stanno dipingendo sui muri opere d'arte dedicate a Totò per il progetto dell'associazione Vivanapoli ideato da Massimiliano Mantice e supportato da tanti cittadini della zona come Salvatore Visone e Guido Savastano (in foto con Elena Anticoli de Curtis).