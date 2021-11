Napoli, nuovo catalogo e visite gratuite al Pio Monte della Misericordia

È pronto il nuovo catalogo scientifico del patrimonio storico-artistico del Pio Monte della Misericordia, edito da Arte’m, che riunisce per la prima volta, in un unico lavoro (in due tomi), saggi schede e descrizioni sull’intero patrimonio storico e artistico dell’Ente. Un grande lavoro corale di 800 pagine, firmato da 40 autori, realizzato grazie al sostegno della Regione Campania e in collaborazione con l'Università Federico II. E, per festeggiare l’uscita del catalogo, giovedì 25 novembre, Il Pio Monte offre al pubblico una giornata di visite gratuite con “Pinacoteca Porte Aperte” nel cuore del cenbtro storico di Napoli.

