Napoli, oltre 200 firme per la petizione lanciata dagli studenti delle università Luigi Vanvitelli e Federico II sui tirocini in Psicologia

Alcuni studenti della facoltà di psicologia delle università di Napoli Luigi Vanvitelli, Federico II ed altre università campane hanno lanciato una petizione per segnalare le inadempienze compiute rispetto all'implementazione e all’attuazione dei decreti che modificano la normativa sui tirocini per la laurea in psicologia.

Stando a quanto previsto dalla Legge n. 163/2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno adottato i decreti attuativi della riforma che vanno a modificare lo svolgimento del tirocinio per gli studenti italiani di suddetta facoltà. (d. interm. 654/2022, d.m. 554/2022, d. interm. 567/2022). Nello specifico il TPV (ovvero il Tirocinio Pratico Valutativo) è progettato come attività professionale svolta con qualifica universitaria, di 30 CFU, all’interno di un’ azienda per 750 ore totali.

Pertanto, sia i laureati che avevano già iniziato il tirocinio ma non lo avevano ancora concluso al momento dell’entrata in vigore del DM 554 (ovvero, il 6 giugno 2022), sia coloro che devono ancora iniziare il tirocinio per la prima volta, da adesso dovranno svolgere 750 ore complessive di lavoro (e non più 1000, come era in precedenza all’emanazione di suddetta legge e conseguenti decreti attuativi), da svolgersi esclusivamente presso strutture esterne convenzionate con gli Atenei e accreditate presso l’ordine regionale di riferimento.

Schermata tratta dalla pagina dedicata alla petizione.

Tale Legge e Decreti attuativi avrebbero l’obiettivo di far sì che tali attività professionalizzanti rientrino all’interno dell’anno accademico stesso, evitando così che lo studente debba eseguire tale tirocinio dopo il conseguimento del titolo e permettendogli di accedere nei tempi più brevi possibili allo svolgimento dell’esame di stato. Risulterebbe, inoltre, che l’obiettivo del MIUR, di comune accordo con il Ministero della Salute, sia quello di arrivare progressivamente alla completa abolizione di suddetto esame, in un potenziale piano triennale che ambisce a rendere la laurea in psicologia, insieme ad altre lauree come, ad esempio, quella in medicina, abilitanti, diminuendo così il gap che divide università e mondo del lavoro e permettendo agli studenti di conseguire immediatamente l’esperienza e le competenze necessarie alle professioni di loro interesse, evitando quell’iter potenzialmente tedioso costituito dai tirocini non retribuiti, che, per quanto diano valida esperienza, potrebbero non essere sostenibili per gli studenti e le loro famiglie.

Nello specifico della petizione, gli studenti hanno sottolineato che la ragione che li ha spinti a lanciarla sia stata data dal fatto che i considerevoli ritardi nell’implementazione di tali norme, soprattutto da parte delle università campane statali (a differenza di quelle private, che, stando agli studenti, si sono adeguate molto più velocemente ai decreti emanati), stia avendo degli effetti deleteri notevoli sulle possibilità di accedere in tempi utili all’esame di stato. Difatti, coloro che avevano già iniziato il tirocinio originario di 1000 ore da adesso sarebbero legittimati a richiederne la riduzione; tuttavia, nonostante numerosi solleciti per posta elettronica, i riscontri tardano ad arrivare e la lentezza della burocrazia accademica potrebbe togliere ad alcuni studenti la possibilità di accedere al primo appello disponibile per l’esame, ovvero a giugno 2023, costringendoli di conseguenza a posporre il tutto in autunno, ovvero in occasione della seduta di novembre 2023.

Oltre a ciò, secondo quanto raccontato dagli studenti, sulla base di questi ritardi, è successo che alcuni colleghi, desiderosi di cambiare struttura per lo svolgimento del loro tirocinio, si siano trovati pressati dai propri dipartimenti a rimanere nelle strutture inizialmente selezionate in nome della promessa di una pronta attuazione delle norme di cui sopra. Dati i ritardi, dunque, chi si è trovato in questa situazione non solo ha dovuto svolgere un surplus d’ore; ma, oltre a non poter cambiare la sede del proprio tirocinio, ha anche subito un aumento del carico di lavoro da svolgere (cosa che, sfortunatamente, succede spesso nell’ambito dei tirocini non retribuiti). Infine, gli studenti hanno rimarcato le evidenti difficoltà di comunicazione tra le università e l'Ordine regionale degli psicologi, in quanto non risulta chiaro chi sia responsabile per la rapida attuazione delle norme, il che ha lasciato gli studenti, e le loro famiglie, in un forte stato di disagio. Trattandosi di decreti statali, inoltre, i sindacati studenteschi possono fare poco, e sono ormai più di sei mesi che la situazione non cambia.

Sin dal momento in cui è stata lanciata, la petizione, pubblicata sulla piattaforma Change.org, ha ricevuto più di 200 firme e diversi commenti a sostegno dell'iniziativa da parte anche di alcune famiglie, con l'obiettivo di segnalare questo problema e di trovarne al più presto una risoluzione, considerati i tempi fin troppo lunghi per cui si è protratta e si sta protraendo ancora l’emergenza.