Napoli, l'ordine degli architetti organizza un seminario per la pianificazione territoriale e urbanista in Campania

“Il processo e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanista in Campania” è il tema del secondo seminario di deontologia organizzato dell'ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di Napoli e provincia che si terrà giovedì 15 dicembre dalle 13,40 con la registrazione dei partecipanti nella Sala Sirica in piazzetta Matilde Serao 7 a Napoli.

Si parte con il tema generale “Tra deontologia ed etica: la responsabilità professionale dell'architetto in rapporto alle attuali problematiche emergenti” con i saluti istituzionali del presidente dell'ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori di Napoli e provincia, professore Lorenzo Capobianco.

A seguire si discuterà su “La responsabilità dell'architetto nella valutazione delle criticità e degli indizi di cambiamento di strumenti e processi urbanistici”. Introduce e modera Emma Buondonno, consigliera dell'ordine degli architetti Ppc di Napoli e provincia con gli interventi di professioniste che ricoprono o hanno ricoperto ruoli politico-amministrativi e/o svolgono ruoli di promozione del territorio: l'architetta Stefania Caiazzo, già assessora all'Urbanistica comuni di Torre Annunziata, Caserta e Portici: la professoressa Anna Terracciano, già assessora alla pianificazione e al Pnrr del comune di Marigliano; l'architetta Elena Pagliuca e la professoressa Giuliana Di Fiore, assessora all'urbanistica del Comune di Giugliano.

Alle 16,30, “Commento alle norme deontologiche in rapporto alle problematiche evidenziate” con Emma Buondonno, docente di progettazione architettonica e urbana alla Federico II e assessora all'urbanistica del comune di Avellino.

L'evento è in fase di accreditamento per il rilascio di 4 crediti formativi professionali deontologici (Cfp) per gli iscritti all'Ordine.