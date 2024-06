Lunghe code all’ingresso del Mann e di Palazo Reale, anche ieri, come in ogni prima domenica del mese a ingresso libero, napoletani e turisti si sono accalcati per scoprire le bellezze della città. Dall’inizio del 2024 in Campania sono stati 413mila i visitatori dei siti culturali, archeologici e museali che hanno approfittato delle domeniche gratuite per soddisfare la voglia di conoscenza.

In realtà ieri, complice la giornata uggiosa che ha convinto tanti a rimanere a casa, le visite complessive nella città di Napoli hanno subìto una leggera flessione che, però, non ha cancellato l’entusiasmo generale.

Ressa al Palazzo

Fin dalle prime ore della mattina, a piazza del Plebiscito, davanti all’ingresso di Palazzo Reale, si sono accalcate persone in coda. Il palazzo è divenuto, con il tempo, un luogo turistico centrale della città di Napoli. Merito dell’attenzione e della cura costante al sito, merito anche della location, nel cuore della Napoli turistica, che invoglia tanti visitatori ad entrare.

Nella giornata di ieri sono stati registrati, alla chiusura del sito, 5.214 ingressi. In maggioranza italiani con una piccola percentuale di stranieri, moltissimi visitatori da Napoli e provincia per colmare la lacuna di una visita sempre auspicata e mai realizzata. Ressa soprattutto nella mattinata, dal primo pomeriggio gli ingressi sono andati lentamente scemando. In realtà Palazzo Reale è abituato a ben altri assalti di visitatori nelle domeniche ad accesso gratuito che, mediamente, registrano più di settemila accessi.

Stranieri al Mann



In coda davanti al Museo Archeologico napoletano tantissimi visitatori stranieri. È quasi una costante per Mann che attira soprattutto i turisti i quali hanno imparato che ci sono domeniche ad accesso libero e conservano la visita peoprio per quel giorno.

All’archeologico la fila di visitatori è stata costante, anche nelle ore del pranzo e nel pomeriggio il viavai dinanzi al grande portone del Mann è stato costante. Una manciata di visitatori in meno rispetto al Palazzo Reale, sono stati registrati cinquemila accessi tondi. Anche in questo caso lieve diminuzione rispetto agli standard abituali, anche in questo caso per via della giornata piovosa che ha fatto desistere molte persone provenienti da Napoli e provincia.

La collina



In cima al Vomero per stupirsi dinanzi al panorama da Castel Sant’Elmo e godersi il museo del Novecento a Napoli, sono arrivati 4175 visitatori. In questo caso il calo di visite rispetto alle altre domeniche ad ingresso gratuito e intenso. Ad aprile gli ospiti furono più di diecimila, a maggio sono stati ottomila, sicché il valore quasi dimezzato della giornata di ieri va analizzato per comprenderne le cause.

Anche a Capodimonte la domenica gratuita non ha trascinato il consueto fiume di visitatori. Sono stati meno di duemila, 1931 per la precisione, ad arrivare al museo dinanzi al bosco per godersi una visita che lascia incantati.

La rinata biblioteca dei Girolamini s’è attestata a poco più di settecento visite. Dopo l’entusiasmo che ha accompagnato i giorni della riapertura, con le domeniche libere di aprile e maggio che hanno fatto segnare 1577 e 1015 accessi, il numero di visitatori si è drasticamente ridotto. Evidentemente, dopo tanti anni di chiusura, le meraviglie dei Girolamini devono ancora trovare uno spazio fisso nell’organizzazione delle visite turistiche a Napoli.

La graduatoria dei siti più visitati in Italia nella prima domenica di giugno è dominata dagli scavi di Pompei dove, nel corso della giornata, si cono accalcati più di 27mila visitatori.