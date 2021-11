La mia Napoli, Paolo Torino: «Dai vicoli alle Vele reggendo il faretto»

Via Crispi, ore 7.15: non un minuto prima non uno dopo. 'O comandante riceveva il suo medico di fiducia. Pressione, battito cardiaco, respirazione e controllo dei farmaci. Puntuale come un orologio il dottore Andrea Torino ogni mattina bussava alla porta di Villa Lauro: un rituale necessario più al benessere mentale dell'armatore che fisico. Qualche volta il dottor Torino si faceva accompagnare dal figlio, Paolo, ragazzino educato e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati