Napoli, in piazza dei Martiri le riprese della nuova stagione di 'Mina Settembre'

Sono in corso da stamattina le riprese di «Mina Settembre» la fortunata serie trasmessa dalla Rai, la cui protagonista è interpretata da Serena Rossi. Una troupe sta lavorando alla seconda stagione sul set attrezzato in piazza dei Martiri. Il personaggio tanto amato dai telespettatori è nato dalla penna di Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano già famoso per aver dato vita al noto commissario Ricciardi e ai Bastardi di Pizzofalcone. Anche queste ultime due saghe sono diventate delle serie tv di successo.

Gelsomina Settembre è un'assistente sociale che lavora presso un consultorio. Vive con la madre (interpretata da Marina Confalone), dopo essersi separata dal marito (nella serie il magistrato Giorgio Pasotti). Con coraggio e determinazione è sempre pronta ad aiutare chiunque abbia bisogno di aiuto. Protagonisti insieme a Serena Rossi, anche Giuseppe Zeno (nel ruolo del ginecologo Domenico Gambardella) e Nando Paone (che interpreta il portiere Rudy Trapanese).

La serie ha riscosso molto successo per la sua semplicità e soprattutto per aver mostrato personaggi e modelli positivi. Una narrazione di Napoli lontana anni luce da quella rappresentata da Gomorra. Ed è stata proprio questa contrapposizione ad aver appassionato il pubblico. La prima stagione, diretta da Tiziana Aristarco, è stata girata nel capoluogo campano e in alcune località della costiera Amalfitana. La produzione, interrotta e poi ripresa a causa del covid, ha prodotto 12 episodi girati in circa 20 settimane. L'annuncio dell'arrivo di una nuova stagione è stato dato lo scorso febbraio dallo sceneggiatore Fabrizio Cestaro.