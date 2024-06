Niente può eguagliare la bellezza del quadro che dà il titolo al progetto, per cui i nuovi lavori, allestiti attorno al capolavoro di Caravaggio, provano subito a farsi contrasto: sono le «Sette opere per la misericordia» donate da artisti al Pio Monte della Misericordia. È l’esito di un'iniziativa per cui l’ente conferisce sette borse di studio a giovani talenti dell’arte contemporanea e riceve le nuove acquisizioni di quelli affermati. Da oggi al 13 novembre sono in mostra le opere di Beatrice Caracciolo, Edgar Honetschlager, Andrew Huston, Mariko Mori, Carlsten Nicolai, Serena Scapagnini e Juergen Teller; si aggiungono a quelle regalate nelle passate edizioni da Janis Kounellis, Anish Kapoor, Mimmo Jodice e Mimmo Paladino.

Quella appena inaugurata è la settima edizione e, in omaggio alla numerologia, è più speciale delle altre: «Siamo riusciti a portare a sette anche le borse di studio, oltre al denaro i giovani potranno visitare la Biennale di Venezia per vedere da vicino come la scena internazionale si sta sviluppando», dice Maria Grazia Leonetti Rodinò che è stata la governatrice ai beni culturali del Pio Monte e ha ideato il progetto 11 anni fa insieme a Mario Codognato. «L’idea è quella di proseguire sul solco tracciato dai fondatori dell’istituto, 4 secoli fa, che pure acquisirono i lavori di chi allora era un talento dell’arte contemporanea dell’epoca: il Merisi, Battistello Caracciolo, Luca Giordano e gli altri. Quando sviluppammo il progetto mancava un focus del Pio Monte sull’arte contemporanea e così, acquisendo nuove opere e incentivando la pratica artistica tra i giovani, abbiamo rinverdito una tradizione: un artista su due che ha ricevuto la nostra borsa ha continuato a lavorare in questo campo», conclude la Leonetti.

«L’iniziativa non solo crea una continuità tra passato e presente ma attraverso le testimonianze degli artisti aspira a creare una riflessione sulla contemporaneità e sul futuro: il vero scopo e traguardo dell'arte», commenta Codognato che ha selezionato gli artisti. Honetschlager ha creato un ritratto di Caravaggio dipingendo una sedia capovolta, c'è una croce scura e stilizzata scolpita da Huston e un curioso dischetto di pochi centimetri rivestito d’oro che Nicolai ha chiamato «Kagami», che in giapponese vuol dire «specchio». La Scapagnini ha realizzato una superficie che crea un effetto di smaterializzazione dell’immagine, Teller una fotografia di un bosco della Lituania, la Caracciolo una tela di effetto spettacolare in cui un vortice di elementi entra in conflitto, infine Mori un’immagine digitale che rievoca le radici ancestrali dell’umanità.

Spetta alla governatrice Fabrizia Paternò di San Nicola presentare le novità non artistiche del Pio Monte: «Da oggi l’istituto ha un bookshop con novità nel campo del merchandising museale, prodotti di grande attrattiva sia per il pubblico locale che per il turismo internazionale: richiameranno il mondo di Caravaggio e rispecchieranno il carattere dell'anima del Pio Monte quale ente per il sociale. È gestito da artem. E una buvette, ricavata dagli spazi dell’ingresso; servirà ad accogliere i tanti visitatori che frequentano i nostri ambienti. Il nome, chiaramente, non poteva che essere Sette».