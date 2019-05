Tre giorni nel nome di Wojtyla: al Plebiscito le reliquie di Papa Giovanni Paolo II

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 18 Maggio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornerà simbolicamente a Napoli, dove venne l'ultima volta in visita pastorale nel 1990 per lanciare il suo messaggio ai fedeli: non abbandonare mai la speranza. Un appello che oggi si rinnoverà attraverso quel messaggio ancora attuale nella basilica di San Francesco di Paola. Tutto pronto per la imminente ostensione delle reliquie di primo grado di San Giovanni Paolo II, in arrivo nel capoluogo partenopeo oggi pomeriggio. Un dono che la città riceverà grazie ai promotori dell'iniziativa, l'associazione «Padre Marin Mersenne». Evento che si sposa con i festeggiamenti in onore del santo patrono di Napoli, il cui prodigio si è ripetuto, come da tradizione, il primo sabato di maggio. Ma anche in vista della visita di Papa Francesco il prossimo 21 giugno.