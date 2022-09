“Rotte e Traiettorie”, il nuovo podcast di Tahar Lamri ripercorre la tratta degli schiavi “turchi” a Napoli

“Rotte e Traiettorie” è un podcast promosso da Casba Società Cooperativa Sociale nell’ambito di Migrantour Napoli con il contributo del comune di Napoli. Attraverso le parole dello scrittore di origine algerina Tahar Lamri e a partire dai frammenti di storia conservati negli scaffali de “Il Cartastorie - museo dell'archivio storico del canco di Napoli”, “Rotte e Traiettorie” ripercorre i secoli in cui Napoli, tra il ‘600 e il ‘700, fu una piazza di scambio, riscatto e compravendita di schiavi provenienti dal Maghreb e dall’Est Europa, intrecciando pagine d’archivio e vissuti, tra passato e presente. Di e con lo scrittore Tahar Lamri, ideato e curato da Laura Fusca, con letture di Jomahe Solìs Barzola e montaggio e sonorizzazioni di Bruno Troisi, “Rotte e Traiettorie” è disponibile sulle piattaforme di Spreaker www.spreaker.com/show/rotte-e-traiettorie e Spotify open.spotify.com/show/0aLznNLi9ZRuItXlqydrPo

I tre episodi del podcast “Rotte e Traiettorie” richiamano il tempo in cui Napoli fu il centro di un mercato di carne e anime, in cui si definivano i riscatti dei cristiani e in cui si acquistavano i prigionieri “turchi”, come genericamente venivano chiamati i musulmani. Un’attività fiorente che si alimentava delle costanti schermaglie e scorrerie tra i corsari barbareschi e gli stati cristiani, che vide il Mediterraneo spettatore di questa tela fatta di riscatti, libertà negate e interessi economici.

A partire da testimonianze – conservate ne Il Cartastorie - Museo dell'Archivio Storico del Banco di Napoli - si snoda la narrazione profonda e appassionata dello scrittore di origine algerina Tahar Lamri, evocando storie di uomini e donne di ieri e dell’oggi e seguendo gli spostamenti di corpi e di destini, ma anche di parole e di culture, che si rinviano da una sponda all’altra del Mediterraneo.