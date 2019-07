Ponti Rossi, via al restauro dell'acquedotto romano

Martedì 2 Luglio 2019, 16:17

Il sindaco Luigi de Magistris e il soprintendente Luciano Garella hanno sottoscritto questa mattina un accordo di collaborazione per il recupero, il restauro e la riqualificazione dell'acquedotto romano denominato «Ponti Rossi», finanziato dal Piano Strategico della Città Metropolitana, per un importo di 1.800.000 euro.«La valorizzazione e la conservazione per le future generazioni di tale monumento archeologico, unico nel suo genere, rappresenta un impegno e un dovere imprescindibile che le due istituzioni, insieme con la Municipalità 3, hanno assunto da tempo istituendo un tavolo tecnico ed elaborando congiuntamente uno studio di fattibilità che è stato approvato con Delibera di Giunta lo scorso giugno», si legge in una nota del Comune.«L'accordo - afferma l'assessore all'Urbanistica Carmine Piscopo - disciplina lo svolgimento delle azioni amministrative e tecniche relative all'esecuzione dell'intervento che riguarda il restauro del monumento e la riqualificazione delle aree circostanti e affida alla Soprintendenza la futura Direzione Lavori».