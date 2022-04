Napoli, tutto pronto per il «Forum della Vita Consacrata» con il cardinale João Braz De Aviz

Lunedì prossimo, 4 aprile, alle ore 16.00, presso l’aula magna della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Pdtim), a Napoli in viale Colli Aminei 2, avrà luogo l’attesissimo Forum della Vita Consacrata, organizzato dalla Pftim e dall’Arcidiocesi di Napoli con il patrocinio della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Si tratta del momento finale di un importante percorso di formazione teologica che anche quest’anno ha riunito a Napoli religiosi da ogni parte del mondo e che durante lo scorso anno accademico è stato seguito in diretta streaming da istituti e case di religiosi sparsi nei cinque continenti.

Ai lavori del Forum, interverranno il cardinale João Braz De Aviz, prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, don Francesco Asti, Decano della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sezione San Tommaso, e monsignor Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli, moderati padre Salvatore Farì, docente di teologia della vita consacrata della Pftim, che ha commentato: «la formazione rappresenta un modo teologico di pensare la vita consacrata stessa, che è in sé formazione mai terminata».