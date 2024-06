In molti sostengono che la cucina italiana non esiste perché è una somma di cucine regionali. Altri invece ne stanno promuovendo la candidatura come Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. A sostegno del suo immenso valore e ricchezza di commistioni dei popoli che l’hanno vissuta, arriva la storia. Quella medievale, in particolare, dove troviamo le radici della cucina italiana e mediterranea con prove tangibili della sua creazione. Lo rivela, attraverso una rigorosa analisi storica, antropologica e gastronomica, il volume «Le origini della cucina italiana, da Federico II a oggi» a cura di Paola Adamo, Valentina Della Corte, Francesca Marino ed Elisabetta Moro, pubblicato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell’ateneo.

Centoquaranta pagine in cui le curatrici, insieme agli interventi di Fulvio Delle Donne, Gianni Cicia, Massimo Ricciardi, Marino Niola, Luciano Pignataro, Raffaele Sacchi, e le ricette degli chef Corrado Assenza, Domenico Candela, Moreno Cedroni, Caterina Ceraudo, Enzo Coccia, Vitantonio Lombardo, Angelo Sabatelli, Mauro Uliassi, ricostruiscono passo dopo passo quanto l’imperatore svevo, la sua corte e la sua epoca influenzarono lo sviluppo della cucina italiana che oggi trionfa sulle nostre tavole. «La cucina italiana ha una lunga storia, eppure qualcuno ne mette anche in discussione l’esistenza.

Con questo libro volevamo trovare un collegamento tra il periodo alto medievale e l’attuale sensibilità gastronomica ma lavorando, lavorando è diventata una sorta di studio che dimostra che la cucina italiana è nata e si è sviluppata proprio in quel periodo» ha sottolineato il rettore Matteo Lorito durante la presentazione del volume. Punto di partenza è stato «Liber de coquina», trattato di gastronomia di epoca medievale che raccoglie circa 170 ricette e rappresenta una delle più importanti testimonianze sulle abitudini alimentari alle corti italiane ed europee.

Attraverso un’analisi storica e la rielaborazione in chiave moderna di questo testo, le curatrici hanno trovato il contributo che l’epoca e la corte di Federico II hanno avuto nello sviluppo della cucina italiana e della dieta mediterranea. Il tutto analizzato con cura nei sei capitoli: Alla mensa dell’imperatore: ricette e precetti all’epoca di Federico II di Fulvio Delle Donne; Il Liber de coquina e la nascita della gastronomia italiana di Gianni Cicia e Massimo Ricciardi; Una selezione di ricette dal Liber de Coquina di Massimo Ricciardi e Gianni Cicia con il contributo di Fulvio Delle Donne; Una tavola epicurea. Federico II e la dieta mediterranea di Elisabetta Moro e Marino Niola, Il ponte fra eclettismo e modernità e il ricettario contemporaneo di Luciano Pignataro e Francesca Marino e Dalla cucina medioevale all’arte gastronomica: cucinare per Federico II oggi 125 di Massimo Ricciardi e Raffaele Sacchi. Emerge con tutta evidenza, come si sia potuta realizzare «la transizione dalla cucina romana antica a quella medioevale e come la cultura gastronomica italiana si sia trasformata per la commistione dei costumi alimentari dei tempi di Roma con quelli delle popolazioni arabe, normanne, sveve, longobarde ed ebraiche. Ognuno ha portato qualcosa di suo e lo abbiamo fatto nostro» ha precisato Cicia.

«Di queste 170 e oltre ricette, ne abbiamo studiate solo una parte, trovando elementi inaspettati. Sarebbe interessante poter proseguire questo lavoro di ricerca» ha aggiunto Ricciardi. Proprio dall’estrapolazione di alcune ricette dell’epoca, è nato il ricettario realizzato da Luciano Pignataro e Francesca Marino con le proposte degli 8 chef come la pizza fritta farcita di miele e formaggio di bufala proposta da Coccia, il raviolo farcito di genovese di Candela, o il rognone addolcito da pesche e datterini di Uliassi.

«Questo è un volume che vuole essere a metà strada tra un trattato accademico e un manuale di cucina. Siamo partiti dal raccontare la storia della cucina del tempo di Federico II ma man mano abbiamo messo insieme tutti i tasselli che ci permettono di affermare che le origini della cucina italiana hanno proprio sede nel momento in cui Federico II ha dato il suo apporto e nasce nel Sud. Questo libro prova ancora di più quanto la cucina italiana esista e vogliamo supportare la sua candidatura a patrimonio dell’Unesco» ha puntualizzato Marino.