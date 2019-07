Preside liceo Sannazaro, ottanta aspiranti per una poltrona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 15 Luglio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Record di domande di mobilità da parte dei presidi. Sono state presentate all'ufficio scolastico regionale ben 250 richieste, 100 in più rispetto all'anno scorso. Ed in ballo ci sono dei licei importanti. Il Sannazaro, il Genovesi, il Righi, il Nautico, il Pagano. Solo per fare qualche nome. Oggi Luisa Franzese, direttore dell'Ufficio scolastico regionale, renderà note le scelte.