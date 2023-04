Napoli, protesta al Cnr: flashmob dei ricercatori contro i contratti precari

Anche a Napoli flashmob dei ricercatori del Cnr che oggi davanti alla sede di via Pietro Castellino alle ore 15 saranno «a denunciare il sottoinquadramento, il sottofinanziamento e la precarietà dei lavoratori della ricerca. I ricercatori - è scritto in un comunicato - considerano molto deludenti l'operato della attuale Presidenza che lascia centinaia di persone in anomala permanenza e in situazione di precarietà a dispetto dell'elevata professionalità e qualità dell'attività di ricerca e della produzione scientifica».

«L'ultima procedura concorsuale - è scritto nella nota - ha escluso o ha valutato in maniera mortificante moltissimi ricercatori, mostrando limiti significativi dovuti alla eccessiva arbitrarietà di giudizio delle commissioni ed alla totale assenza di parametri e di criteri oggettivi. I ricercatori chiedono la difesa della ricerca pubblica nonchè l'adeguata valorizzazione della loro professionalità e l'abolizione del precariato di stato».