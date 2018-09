Via la fontana dal Vomero, l'ira di Tatafiore: «Il sindaco chieda scusa, ora dovranno risarcirmi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Settembre 2018, 07:00

Diciannove anni ha resistito la fontana Itaca del maestro Ernesto Tatafiore a via Scarlatti. È stata rimossa sabato in trenta minuti, sollevata da un camion per trasporti speciali. Tornerà? Il Comune, artefice dell'operazione, ha sottolineato in una nota che la rimozione era necessaria «per urgenti e improrogabili interventi di pulitura e restauro». Ma Tatafiore era stato avvisato? E questi lavori erano davvero necessari? A pensar male, visti anche i commenti di alcuni vomeresi che sperano che quella fontana non torni mai più, questa operazione sembra un altro colpo nella crociata contro le opere di arte contemporanea in città e non solo. Il mulino di Kounellis a Ponte di Tappia è arrugginito e senza manutenzione dalla sua inaugurazione, venti anni fa. Le opere d'arte nelle stazioni della metro spesso sono vandalizzate o lasciate nell'incuria, ieri è toccato ai mosaici della stazione di Salvator Rosa. Fuori Napoli, la collezione Terrae motus di Amelio alla reggia di Caserta aspetta ancora la sua collocazione definitiva, a Benevento il giardino ideato nel 1992 da Mimmo Paladino in uno degli orti del convento di San Domenico versa nel degrado e nell'abbandono.«Non è vero, anzi in città i musei e le nostre di arte contemporanea hanno sempre successo. Diverso il caso di opere installate in città e che hanno bisogno di una corretta e continua manutenzione. Il privato apprezza, il pubblico forse non è altrettanto sensibile».«Era in uno stato di degrado inaccettabile, lo abbiamo segnalato al Comune tante volte, ma senza avere mai una risposta. Non si poteva ripulire dalle cartacce e dalle foglie secche senza mettere in piedi questa operazione di rimozione così inutile e insensata?».«No, il Comune sostiene di aver mandato una comunicazione datata 14 agosto, ma non l'ho mai ricevuta, tra l'altro loro dicono di aver mandato una semplice mail, neanche una raccomandata o una pec come si dovrebbe in casi come questi, e poi a ridosso di ferragosto, data sospetta quanto meno. Fra l'altro avrebbero dovuto essere avvistai anche la Sovrintendenza e i Consiglieri comunali, che ovviamente niente ne sapevano».