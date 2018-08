Venerdì 31 Agosto 2018, 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'arte e lo sport uniscono tutti e così l'artista napoletano Lello Esposito che aveva realizzato il «Disco in Bronzo pezzo unico del 2004» fuso nel centro storico di Napoli in occasione del passaggio della fiaccola olimpionica di Atene lo ha donato alla Grecia.«Ho donato l'opera all'isola di Rodi accolto dal sindaco Fotis Chatzidiacos che mi ha presentato al Consiglio Comunale riunito. Ci sono stati bellissimi interventi di consenso per la scultura da parte dei rappresentanti di tutti i gruppi politici presenti. Il disco è stato installato su una parete all'ingresso che precede la sala del Consiglio Comunale, come simbolo di amicizia tra Rodi e Napoli».