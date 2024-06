La Federico II celebra i federiciani con la “Giornata dello studente”, in cattedra Salemme e Maresca

“Crescere oltre le aule”. Attraverso la passione, raccontando i sogni, tramite le speranze e, perché no, vincendo i momenti bui. Crescere raccontando la propria storia al di là delle aule universitarie, superando i confini accademici. È la “Giornata dello studente federiciano. Crescere oltre le aule”, e si è tenuta oggi al Centro Congressi della Federico II in via Partenope. Una giornata densa, ricca di appuntamenti e piena di emozioni. Dal teatro allo sport, dalla vita al ricordo, dalla risata alla commozione. Una giornata a più tempi all’interno dei festeggiamenti per gli 800 anni dell’ateneo.

«La giornata dello studente è dedicata alla comunità studentesca, ‒ ha dichiarato la prorettrice Rita Mastrullo ‒ vogliamo dare uno spazio ai nostri ragazzi per far loro raccontare come crescono. Non solo nel loro percorso professionale, ma nel loro arricchimento come persone. Stamattina abbiamo iniziato con la premiazione delle squadre vincitrici dei tornei della rassegna “800 anni di sport”. Dopo c’è stata la presentazione di un webtoon realizzato per la Federico II e a seguire è stato con noi il maestro Vincenzo Salemme, che ha chiacchierato con i nostri studenti».

Il fischio di inizio è stato dato dall’arbitro di calcio Fabio Maresca. Dopo aver ricordato il giovane studente Fabio Buoninsegni, prematuramente scomparso e al quale era intitolato il torneo di calcio a 5, ha premiato gli studenti che hanno partecipato alle competizioni sportive.

I giovani federiciani si sono sfidati nelle discipline di calcio a 5, pallavolo femminile, doppio misto di tennis e staffetta mista. «Credo che lo sport sia importantissimo per i giovani studenti ‒ ha aggiunto Maresca ‒ perché praticare sport a qualunque livello è fondamentale per avere equilibrio della mente negli anni più importanti della propria vita».

È giunto poi il momento di Lorenzo Ruggiero ed Enrico Manzo, i quali hanno presentato il webtoon "Lo stupore secondo Federico". Un’opera che ricorda i protagonisti dei fumetti Marvel ma anche le carte da gioco napoletane. Un novello Federico II che stufo della sua quotidianità decide di plasmare con le sue mani l’ateneo. «Noi ci siamo immaginati un po’ lo Stupor mundi, ‒ hanno commentato gli autori ‒ come un qualche cosa che può essere anche una formula magica dalla quale lui, l’imperatore, crea tutto quello che poi c’è stato, che abbiamo ancora oggi. È un fumetto nato un mese e mezzo fa, uno short comic senza dialoghi e immediato, con un messaggio».

La giornata si è poi conclusa con il grande ospite d’onore, il maestro Vincenzo Salemme. Accompagnato sul palco dal rettore Matteo Lorito, il celebre artista napoletano si è raccontato senza filtri ai duecento giovani in sala. A dialogare con lui, in particolare, sono stati i federiciani dei laboratori teatrali dell’ateneo e gli studenti della radio universitaria F2RadioLab. Salemme ha anche assistito a diverse scene teatrali e, dopo aver risposto alle tante domande e curiosità provenienti dalla platea, ha promesso di tornare alla Federico II come ospite della sua radio.

Salemme: solo tre esami

«Io ho dato solo tre esami, ‒ ha concluso Vincenzo Salemme ‒ poi ho interrotto il mio percorso universitario, però mi piacerebbe avere una laurea. E mi piacerebbe pure venire alla radio della Federico II. Questa è la città dei contrasti, senti che c’è una cultura così alta ma poi noi ci descriviamo sempre in maniera folkloristica. Il teatro insegna alla vita ma non deve insegnare, va vissuto, proprio come la vita. Viviamo il presente, che il teatro è l’arte di vivere il presente. E siate orgogliosi della vostra intelligenza. Ognuno ha i propri mezzi e dobbiamo volerci bene, coltivare i nostri talenti. Non è sempre facile ma auguro la felicità di trovare sempre voi stessi».