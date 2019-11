Napoli, la nuova Saletta Rossa sarà un bistrot libreria

Ultimo aggiornamento: 10:25

Bisognerà attendere un altro anno prima di vedere rialzate le saracinesche dei locali dell'ex storica. «Speriamo di partire con i lavori a gennaio e di aprire verso Natale 2020», dice, noto commercialista e padre di Francesca, Serena e Sara Mazzei. Sono loro 3 delle 5 giovani cui è intestata la «», società che a fine settembre ha acquistato per 985mila euro (in occasione della quinta asta fallimentare) i locali in cui un tempo Kerouac, Pasolini, Eco e tanti altri scrivevano e descrivevano la letteratura. Le altre due imprenditrici sono Enrica e Fabrizia Grassi, figlie del presidente dell'Unione Industriale di Napoli, Vito Grassi. Un progetto giovane e rosa, dunque. E «», dice Francesca Mazzei, amministratore delegato di Saletta Rossa assieme a Fabrizia Grassi. Tra i punti fermi, a oggi, «c'è il ruolo certo per una partnership con Giunti Editore, di Firenze - rivela la Mazzei - e l'idea di creare un'industria culturale e di interscambio tra le arti. Vagliamo ipotesi anche per l'apertura di bistrò. Tutto all'insegna di una innovazione che recuperi la storia della Saletta Rossa». Ma la storia, si sa, non è mai una linea retta. «Sono felice che lo spazio torni in vita - ammette Diego Guida, editore, presidente del gruppo Piccoli Editori dell'Aie e membro della storica famiglia di librai - Eppure la saletta dei Guida ha una sua continuità storica in via Bisignano 11, nella Saletta dello Spazio Guida, che esiste dal 2014».Per il restyling degli 850 mq di Port'Alba abbandonati dal 2013 (anno del fallimento della libreria), «servirà oltre un milione - assicura Alfredo Mazzei, tra l'altro persona informata dei fatti nel caso Consip - Stiamo costruendo il contenitore per realizzare una factory in stile londinese. Ci siamo incontrati con Feltrinelli, oltre che con Giunti. La libreria però la farà Saletta Rossa, e sarà indipendente. Lo spazio diverrà anche divulgatore scientifico. Stiamo pensando di istituire piccoli laboratori di ricerca con Federico II o Apple». Tolti laboratori e bistrò, l'area dedicata ai libri sarà probabilmente quella dell'ex Saletta Rossa, sottoposta a vincolo dal ministero dei Beni Culturali nel 1983, riconoscimento che impose in quello spazio la creazione di un'impresa culturale (fattore che ha dilatato i tempi di vendita e la base d'asta, fissata a 3 milioni 6 anni fa). «Per eventuali gestioni di Caffè Letterari - prosegue Alfredo Mazzei - abbiamo contattato Bellavia e Scaturchio, ma la ricerca continua. Cerchiamo anche su Milano, sempre più patria del food e di chef che mettano insieme eleganza, cibo e leggerezza». A dicembre si salderà l'acquisto, e allora si partirà. «Vedere le ragazze fiduciose nel futuro di una iniziativa sia culturale sia di impatto economico dà speranza - dice- Nella ragione sociale di Saletta Rossa, in cui oltre alla libreria sono inserite anche casa vacanza e ristorazione, abbiamo lasciato libera la possibilità di varie idee, pur rispettando i vincoli ministeriali. Entreremo in opera solo quando avremo tutte le autorizzazioni della Sovrintendenza e il progetto sarà chiaro. La burocrazia ci preoccupa: il Paese ne è bloccato, speriamo di non incapparci anche noi a Port'Alba».La storia è una mitosi, una serie di linee che si dividono nel tempo e nello spazio: così dalla storica «Saletta Rossa» nascono in città altre «salette». Roberto Gioacchino, del Caffè Port'Alba, 20 giorni fa ha inaugurato la «», a tinte rosse, nel bar davanti all'ex libreria: «È una cosa diversa - precisa - Uno spazio in memoria di mio padre: 24 posti per pranzi, degustazioni e presentazioni di libri». «Vorremmo recuperare la memoria storica della Saletta Rossa - spiega ancora Francesca Mazzei - magari dedicandola a Mario Guida. Faremo tornare qui molti scrittori napoletani costretti a emigrare. La scelta di Giunti, in questo senso, stabilisce sinergia tra Nord e Sud». «Non chiudo alle proposte - aggiunge Diego Guida, che racconta la storia della Saletta Rossa nella sua Saletta di via Bisignano - Ma è prematuro: va definito il progetto. Intestare la Saletta a mio zio Mario? Operazioni simili spetterebbero alla politica, perché la libreria ha comunque nel tempo portato benefici alla città con le sue iniziative culturali, catalizzando intellettuali da tutto il mondo, e solo il Mibact ne ha riconosciuto i meriti col vincolo. Gli imprenditori di oggi esistevano anche nel 2013, quando la libreria chiuse i battenti e Mario e Giuseppe Guida scrissero a tutti, dal presidente della Repubblica alla forze buone del territorio. Allora nessuno si fece avanti».