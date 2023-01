Napoli, scoperta una targa in ricordo di Etienne-Jules Marey

Una targa, a Napoli, in ricordo di Etienne-Jules Marey, fisiologo, cardiologo e inventore francese. È quanto è stato voluto dal Comune di Napoli, in via Posillipo 47. È stato il vicesindaco Laura Lieto a svelare, stamattina, la targa intitolata allo studioso dei movimenti, che ideò e realizzò a Napoli strumenti originali, come il primo fucile cronofotografico, e tecniche fotografiche all'avanguardia per le quali è considerato l'inventore del pre-cinema e un precursore della cinematografia.

Annunciate le date della seconda edizione del Film Festival Pianeta Mare, che si svolgerà dal 4 all'8 ottobre 2023 a Napoli, al Museo Darwin Dohrn e cinema Academy Astra, e a Milano, al Museo della Centrale dell'acqua di Milano MM.