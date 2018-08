Napoli, emorragia scuola: altri settemila iscritti in meno, 15mila in tutta la Campania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 29 Agosto 2018, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'emorragia di studenti in Campania continua. Quest'anno, secondo i dati forniti dall'Ufficio Scolastico regionale, perderemo ben 15.752 allievi, la metà solo a Napoli e provincia. Un calo dovuto sì alla crisi delle nascite ma anche alla mancata compensazione dei nuclei familiari composti da immigrati, che fanno sì che al Nord Italia la flessione non sia così drammatica come al Sud, con la conseguenza che le classi continuano a spopolarsi e in rapporto anche il numero di docenti.Dai numeri dell'Usr della Campania, registrati a giugno e che saranno aggiornati a gennaio, quest'anno gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado saranno 879.562, ossia 15.752 in meno rispetto all'anno scolastico 2017-2018. Una vera e propria caduta libera cui non sembra ci sia soluzione. Se lo si guarda in prospettiva rispetto a tre anni fa, ovvero per l'anno scolastico 2015/2016 quando gli studenti erano 920.964, la flessione è di oltre 41 mila unità, mentre andando più indietro nel tempo, all'anno scolastico 2013-2014 quando gli studenti erano 940.314, si evince tutta la gravità della perdita poiché si supera abbondantemente quota 60 mila. Numeri che dovrebbero far riflettere poiché in cinque anni c'è stato in Campania uno svuotamento delle scuole pari agli abitanti di Avellino, e inevitabilmente si ripercuoteranno sulla vita socio economica del Paese, che si conferma ormai composto da una popolazione non giovane.