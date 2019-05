Sei premi per la riqualificazione dell’ex mercato di Sant’Anna di Palazzo

Martedì 28 Maggio 2019, 18:39

Quindici progetti per riqualificare l'ex mercato di Sant'Anna di Palazzo. E sei viaggi premio per i migliori studenti dell'istituto Della Porta Porzio di Napoli che hanno immaginato nuove proposte per la struttura disegnata dall'architetto Salvatore Bisogni nel cuore dei quartieri spagnoli, a Sant'Anna di Palazzo. Si chiude così la nona edizione di «E adesso?», il progetto di orientamento al lavoro di Acen, Inail Campania, ITL di Napoli, Collegio dei Geometri di Napoli e Istituto per Geometri Della Porta-Porzio, che ha già interessato circa mille studenti napoletani, in nove edizioni. Il progetto ha poi incontrato il sostegno del Comune di Napoli.Ai sei studenti premiati oggi nella sede dell'Acen da una qualificata commissione composta da accademici, esperti e imprenditori, l'Associazione dei costruttori assegna un viaggio premio a Ivrea, con visita all'archivio storico Olivetti e al Museo a cielo aperto di Architettura Moderna. A totalizzare il maggiore punteggio è stato l'elaborato di Annamaria Cozzoli, che ha immaginato per l'ex mercato una struttura multipiano con finalità laboratoriali: aperta h 24, punta all'incontro tra generazioni ed etnie oltre che alla rimozione delle cause del disagio sociale. All'ultimo piano della struttura basata sulla riscoperta dei cinque sensi, un cat cafè e un orto sociale. A seguire i cinque apprezzati progetti di Raffaele Palma, Gianluca Morra, Andrea Trancone, Francesco Mauro e Luca De Bernardo.Il percorso «E adesso?» è durato sette mesi, ha interessato quest'anno centodieci studenti e ha fornito agli futuri geometri il know how per affrontare la ricerca del lavoro dipendente, per affacciarsi al mondo delle professioni e all'imprenditoria, focalizzando «cosa fare e come» al termine del percorso scolastico. Con un focus sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle dinamiche connesse alla professione di geometra