Napoli, al via il talent «Cioè»: «Qui fabbrica di creatività italiana ed europea»

«C'è un grandissimo entusiasmo, una grande partecipazione da parte di tanti talenti, i nostri giovani sono veramente straordinari e questa per loro è una grande opportunità. Formarsi con i migliori professionisti, avere l'opportunità di fare un primo spettacolo potersi subito collegare al mondo dello spettacolo». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione all'Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, della seconda edizione di Cioè, Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive, la kermesse ideata e diretta da Lello Arena per la valorizzazione dei giovani talenti in campo artistico.

«Napoli - ha aggiunto Manfredi - è una fabbrica di talento, lo è naturalmente, per la sua storia, per le tante storie che racconta, soprattutto Napoli rappresenta la vera fabbrica della creatività italiana ed europea.

Questa per noi è una grandissima soddisfazione, una grandissima opportunità che dobbiamo portare avanti, sfruttare, valorizzare. Significa dare futuro, ma anche rafforzare la grande immagine internazionale della nostra straordinaria città».

«La televisione di Stato - ha detto ancora il sindaco - ha creduto in questa iniziativa. Raccontarla significa raccontare tante belle storie, raccontare questa bellissima esperienza, raccontare Napoli e raccontare anche Bagnoli. Perché è molto importante anche la scelta di questo luogo, che è un segnale della rinascita di questo territorio che sta partendo in maniera straordinaria. È un altro pezzo che restituiremo in tempi rapidi alla città». «Noi - ha concluso Manfredi - abbiamo promosso questo progetto, supportato economicamente, condiviso con Lello Arena i suoi dettagli. È un modo per promuovere la dimensione artistica dei giovani della nostra città, quindi siamo molto contenti del successo che sta avendo».

«Le buone idee sono buone da sole, nel senso che non bisogna fare niente, bisogna soltanto proteggerle e poi fare in modo che la storia di questa comunità d'arte, che non è un caso che nasca a Napoli, sia anche supportata in maniera strenua da questa amministrazione, che è sensibile a questi progetti» ha affermato Lello Arena, rispondendo alle domande dei cronisti. «Non bisogna solo intervenire sulle buche stradali, sulla spazzatura e su tutti i servizi - ha aggiunto Arena -: questo è uno dei servizi che viene offerto alla città, ai napoletani e non. Per cui è un storia bellissima, di una comunità unica d'arte, poi arriva RaiPlay a raccontarla in una serie. Sono tutte unicità che succedono perché stiamo tutti insieme, siamo a Napoli e quindi succedono cose meravigliose».