Napoli, tamponi gratuiti per decine di persone in piazza a Bagnoli. E domani si replica a Fuorigrotta

Erano decine i cittadini di Bagnoli che stamattina presto hanno iniziato a mettersi in fila per sottoporsi al tampone antigenico rapido gratuito, messo a disposizione dall'ordine dei farmacisti della provincia di Napoli. Una iniziativa che mira ad accelerare i test per gli screening di massa, già attivi sul territorio della città metropolitana da diverse settimane. I gazebo ed i camper itineranti infatti, non si sono mai fermati e sino a questo momento hanno accolto più di 4.000 persone.

«Siamo scesi in campo da subito – affermano il presidente dell'ordine dei farmacisti della provincia di Napoli Vincenzo Santagada e la consigliera Marialuisa Stabile – e non ci tireremo indietro. Ad oggi abbiamo sottoposto a tampone migliaia di persone tra Napoli e provincia e crediamo sia un supporto utile allo screening territoriale che mai come ora, deve essere uno dei nostri principali obiettivi. I dati che raccogliamo in ogni campagna di test rapidi sono trasmessi in tempo reale alle Asl competenti che in questo modo, riescono ad avere una situazione più chiara dei territori di loro competenza. Inoltre siamo convinti che anche la gente in strada sia felice del nostro servizio perchè, proprio come è successo stamattina, ci accolgono con gioia mantenendo un comportamento rispettoso della loro salute e del nostro lavoro».

Proprio dalla cittadinanza arrivano le risposte più importanti. Una grande adesione ed una richiesta sempre maggiore di nuovi punti di screening di massa. «Questa iniziativa non si ferma qui – assicura il presidente della X Municipalità Diego Civitillo – e già domani replicheremo in piazza San Vitale a Fuorigrotta. Anche lì c'è stato chiesto un intervento con test rapidi dalla popolazione residente che – soprattutto in questi giorni – è molto intimorita dalla terza ondata. Una curva che torna ad impennarsi e che solo con screening e tanta attenzione possiamo rimettere sotto controllo. Per questo ringraziamo l'ordine dei farmacisti con cui nelle prossime settimane, abbiamo intenzione di continuare a collaborare».

