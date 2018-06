Napoli Teatro Festival: performance di attori in metropolitana

Martedì 12 Giugno 2018, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Napoli Teatro Festival arriva nelle Stazioni dell'Arte della linea 1 metropolitana, con un doppio evento realizzato in collaborazione con l’Azienda Napoletana Mobilità.Si parte domani, mercoledì 13, per proseguire giovedì 14 e venerdì 15 giugno dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Nell’atrio della stazione Toledo “Attori in vetrina”, l’inedita performance/istallazione di un gruppo di giovani attori che stimola con ironia e leggerezza il viaggiatore ad una riflessione sulla precaria condizione della vita d’attore a cura di Antonella Ippolito e Franca Abategiovanni.Gli artisti daranno vita ad uno spazio vitale di relazione e di incontro casuale e sorprendente al tempo stesso, in uno dei luoghi simbolo della riqualificazione del tessuto urbano di Napoli, dove tutto può accadere nell’incontro tra l’arte e le persone.Sempre nell’ambito della partnership con il Napoli Teatro Festival Italia, la Mise en scène inserita nel percorso di due visite “Metro Art Tour” in programma giovedì 21 e 28 giugno dedicate alle stazioni Toledo a Montecalvario. Il percorso di visita dell’innovativo sorprendente tour, si snoderà tra le opere d’arte di William Kentridge, Bob Wilson, Oliviero Toscani, Shirin Neshat e Francesco Clemente. L’ evento è gratuito con inizio alle ore 17.30 e prevede la prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili all’indirizzo: infoarte@anm.it.