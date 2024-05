Al via InNESTi di teatro, progetto per le scuole della Campania

Al teatro Nest andrà in scena, ​lunedì 6 maggio alle 11,30, il primo dei tre spettacoli allestiti grazie a “InNESTi di teatro”, il progetto di teatro forum per le scuole della Campania targato Nest Napoli Est teatro e Ifel Campania. Iniziato negli scorsi mesi, il progetto è riuscito, attraverso una particolare tecnica dal nome teatro Forum, a coniugare l’espressione artistica con l’attività di partecipazione sociale, politica, che ogni individuo inserito in una comunità è portato a compiere, abbattendo così la cosiddetta “quarta parete” teatrale.

Lo spettacolo del 6 maggio che vedrà la partecipazione di attori professionisti, accompagnati dai giovanissimi studenti delle scuole partecipanti, tratterà il tema del cyberbullismo e del bullismo in ogni sua forma.

Il progetto è servito soprattutto a creare legami forti, spirito di collaborazione ed ha insegnato ai piccoli attori la nobile arte del perdono.

Lo spettatore è diventato così soggetto attivo, partecipante e soprattutto riesce ad assumersi tutte le responsabilità del ruolo da assumere nella società. Saranno presenti, oltre alla compagnia Nest, la dott.ssa Lucia Fortini (Assessore alla scuola, alle politiche sociali e alle politiche giovanili); la dott.ssa Maria Somma (Direttore generale per le politiche sociali e socio-sanitarie); la dott.ssa Caterina Borrelli (RUP); Avv. Annapaola Voto (Direttore Generale Fondazione IFEL Campania).