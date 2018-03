Mercoledì 28 Marzo 2018, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 15:22

«La notizia che Napoli ha visto riconfermato lo Stabile come teatro nazionale ci rende felici ed orgogliosi. Ci abbiamo lavorato tanto, come Comune di Napoli e come Città metropolitana. È ancora un successo frutto di una importante sinergia e lavoro di squadra, un lavoro che conferma la straordinaria quasi inesauribile potenza culturale di Napoli e la sua grande tradizione teatrale. Ci siamo riusciti nonostante il piombo sulle ali delle difficoltà finanziarie del Comune e della Città metropolitana e grazie anche agli sforzi finanziari che abbiamo messo in campo in questo settore. Complimenti a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante riconoscimento. Con l'augurio che anche la produzione teatrale dello Stabile sappia raccogliere il peso della responsabilità e l'orgoglio così grande per la sfida di una Città che è sempre di più capitale della cultura.» Lo afferma in una nota il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.