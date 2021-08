Restoration Week 2021, Napoli tra gli itinerari delle eccellenze italiane del restauro

La Restoration Week è un evento volto a promuovere le eccellenze del restauro italiano attraverso un tour itinerante dei cantieri di restauro in digitale e di persona. La settimana del restauro è un evento annuale, organizzato da assorestauro, associazione italiana per il restauro architettonico, artistico, urbano e promosso insieme al ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'agenzia per il commercio estero. L'edizione 2021 si svolgerà nella cornice di un suggestivo viaggio itinerante tra le eccellenze del restauro italiano con la visita ai cantieri di restauro di Napoli, Pompei, Bari e Matera, dal 30 agosto al 4 settembre. Le visite virtuali, vi permetteranno di scoprire le bellezze artistiche del nostro paese, descritte dall'esperto coinvolto nei lavori di restauro, direttamente dal cantiere.

APPROFONDIMENTI IL TOUR VIRTUALE Napoli, le meraviglie di Donnaregina escono dal museo e inondano di... IL RITROVAMENTO Pompei, scoperta una tomba unica: è mistero sul corpo... L'ARCHEOLOGIA Pompei torna ai numeri pre-lockdown: a ferragosto 15mila prenotati

Il 30 agosto a partire dalle 14.30 nella chiesa di Donnaregina vecchia alla presenza del soprintendente ABAP per il comune di Napoli, Luigi La Rocca, della direttrice dei Girolamini Antonella Cucciniello, della direttrice della scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio, Renata Picone, e dei funzionari della soprintendenza di Napoli che si sono interessati della progettazione e d’esecuzione dei lavori nel complesso monumentale dei Girolamini, direttore dei lavori Rosalia D’Apice, funzionarie Barbara Balbi e Raffaella Bosso, e del moderatore, il direttore di assorestauro Andrea Griletto, si terrà l’evento Restoration Week. Restoration week è una manifestazione volta a promuovere l'eccellenza del restauro italiano nel mondo attraverso un tour itinerante che racconti alcuni tra i più significativi cantieri in corso o prossimi ad iniziare.

L'evento sarà seguito alla presenza di un gruppo di delegati internazionali provenienti da Turchia, Arabia Saudita, Uzbekistan, Azerbaigian, Cuba, Libano ed infine Albania che sarà ospite ufficiale dell'edizione 2021 rappresentata dal Ministro della cultura Elva Margariti.