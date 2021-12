Laura Bovi, la turista bolognese innamorata di Napoli: «È cultura, è tradizione, mi manca da morire da due anni»

«Napoli ti stupisce. Napoli è cultura. Napoli è tradizione». Sono queste le parole che Laura Bovi, un'infermiera bolognese appassionata di viaggi e libri, usa per descrivere il capoluogo partenepeo nel suo blog “LauBibs”. Intitolato «Vedi Napoli e poi...», l'articolo racconta Napoli in tutte le sue sfaccettature.

Ora manca nella città da due anni ma il pensiero è quello di ritornare presto: «Sono scesa l'ultima volta a fine 2019, prima che scoppiasse la pandemia, non sono più tornata per una serie di motivi, tra cui ovviamente il Covid. Mi piacerebbe ritornare l'anno prossimo».

In questi due anni la città è stata tra i pensieri di Laura: «Napoli mi manca per diversi motivi. Sono stata molto legata alla città da un punto di vista sentimentale, ma anche se le cose non sono andate bene mi sono resa conto di aver lasciato un pezzo di cuore».

E se dovesse indicare il luogo che più le è rimasto impresso, sceglierebbe «tutti i luoghi meno turistici in assoluto. Ho avuto la possibilità di conoscere Napoli nella sua essenza, non solo da turista. Ho vissuto in prima persona la città da “napoletana adotatta”. Ho avuto modo di conoscere la realtà vera della città. Se peso a Napoli mi vengono in mente le zone residenziali, i gesti quotidiani della gente, i bus affollati. Penso a Forcella, a Scampia».

La promessa che fa Laura è quello si ritornare a scrivere di Napoli: «Se avrò la possibilità di ritornare, lo farò molto volentieri».