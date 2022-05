Napoli, all'Università Suor Orsola Benincasa l'incontro di Gls sulla sostenibilità

Temi Spa, licenziataria esclusiva del marchio Gls per Napoli e provincia, ha partecipato a “Percorsi di sostenibilità. Imprese e istituzioni”, l’evento di confronto tra università e imprese organizzato dal corso di laurea in economia, management e sostenibilità dell’Università Suor Orsola Benincasa. L'azienda capofila del Gruppo Tavassi, eccellenza della logistica partenopea, ha già ospitato due studenti per altrettanti stage curriculari del corso di “Green strategies and logistics”, a cura dei professori Alessandra Storlazzi e Pietro Evangelista.

«Percorsi di sostenibilità sintetizza bene l'iter della diffusione della cultura della sostenibilità in ogni ambito aziendale, e come questa transizione sia molto simile al cambio generazionale nelle imprese. Abbiamo a tal proposito creato un Consiglio di sostenibilità, che affiancherà il Cda, e che sarà composto per il 30% da giovani al di sotto dei 30 anni, sia interni che esterni all’azienda. – dichiara Stefano Ippolito, che osserva – Gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 Onu e quelli dell’Unione Europea per un’economia climaticamente neutra entro il 2050 sono imminenti, raggiungerli significa partire ora».

«Il boom che l’e-commerce ha conseguito durante i lockdown ci impegna ad attuare politiche per impatti ambientali sempre più bassi, soprattutto nell’ultimo miglio», aggiunge Ippolito, che spiega: «a tal proposito con i nostri stagisti del Suor Orsola Benincasa abbiamo messo a punto un progetto, incentrato sulla città di Napoli, di consegna espressa same day e non, come solitamente avviene, il giorno dopo l’ordine. Temi Spa vanta seimila clienti, molto dei quali orientati alla vendita online. Abbiamo dunque lanciato l'idea di un marketplace territoriale sia per i prodotti B2B che B2C, con evidenti ricadute positive in termini di sostenibilità, poiché le merci compiono un percorso più breve ed ottimizzato – illustra Stefano Ippolito, che conclude – I risultati delle indagini campionarie realizzate con gli stagisti verranno analizzati per portare avanti una startup, tra i primi esempi di questo tipo».

Al presidente di Temi Spa, Francesco Tavassi, la consegna della nomina a membro del Comitato di Indirizzo dei corsi di laurea in economia aziendale e green economy ed economia, management e sostenibilità, l’organo di ateneo composto dalle imprese, che rappresenta il trait d’union tra la didattica e la domanda del mercato del lavoro. «La sostenibilità energetica è un tema di centrale importanza nel momento storico che viviamo, ma il nostro auspicio, pienamente soddisfatto da Unisob, è che l’Università formi giovani che abbiano anche le competenze necessarie per condividere i concetti della responsabilità sociale e del miglioramento del contesto in cui le aziende operano», ha commentato Francesco Tavassi.