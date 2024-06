Napoli, Università Federico II festeggia i suoi primi 800 anni al Teatro San Carlo

Tanti auguri Federico II! L’università degli Studi di Napoli ha compiuto 800 anni. Era il 5 giugno 1224 quando l’imperatore della casata degli Hohenstaufen decretò l’erezione dello Studium tramite una lettera circolare ancora oggi custodita. Otto secoli dopo l’ateneo ha festeggiato l’importante traguardo al Real Teatro di San Carlo. Una serata ricca di eventi e di personaggi noti del mondo della cultura, della scienza, dell’imprenditoria e delle istituzioni. A raccontare questi primi 800 di vita dell’Università è stato Alberto Angela.

«Dedico questa serata alle nostre 20mila matricole ‒ ha affermato il rettore Matteo Lorito ‒ che ogni anno ci fanno sentire giovani e fanno ripartire la macchina voluta da Federico II che nel 1224, invece di fare una chiamata alle armi, fece una chiamata agli studi.

Sicuramente ci saranno momenti difficili anche nei prossimi 800 anni, come li abbiamo visti nella nostra lunga storia, ma la presenza dell'Università e il fatto che le matricole continuano a rispondere a questa chiamata è forse per noi la garanzia più importante che ci sia per un futuro migliore».

Dopo i saluti istituzionali, è stata presentata la moneta celebrativa realizzata in argento dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l’anniversario dell’ateneo. Alcuni esemplari della 5 euro sono stati donati alle autorità presenti. La cerimonia è continuata poi con il racconto e le esperienze degli ex rettori ancora in vita e presenti alla festa. In seguito, si è tenuta la premiazione dei laureati illustri. Sono stati premiati Viola Ardone, scrittrice, Claudio Palomba, capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali, Gualtiero Walter Ricciardi, chair mission board for vaccination, Giovanni Russo, capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Roberto Saviano, scrittore, Marco Troncone, CEO Aeroporti di Roma e, a distanza, Chiara Valerio, scrittrice.

«Agli studenti dico di godersi lo studio e la ricerca a Napoli, ‒ ha dichiarato Roberto Saviano ‒ qui ci si sente eredi di un passo diverso, è una città che mantiene ancora la sintesi tra l’Europa mitteleuropea e l’Europa mediterranea, africana. Questa cosa non la trovi altrove. Tornare qui, per me, ha un gran valore, è una grande emozione. Mi sono laureato in filosofia ed ero convinto che sarei rimasto, poi le cose sono andate diversamente. Questo invito è emozionante, è un tornare a casa».

«La storia della Federico II è come un lunghissimo binario ‒ ha concluso Alberto Angela – con tante traversine che sono gli studenti, i docenti, e con grandi stazioni che sono le scoperte. Il fatto che la Federico II sia legata intimamente alla storia di una città come Napoli, e adesso anche fuori dalla città, fa capire perfettamente quale fosse l'idea di Federico II: creare uno Studium, così si chiamava allora l'Università, intimamente collegato al luogo e alle vicende in cui si trova e non è un caso che Napoli e la Federico II stiano andando di pari passo da così tanti secoli».

È stato inoltre consegnato un riconoscimento anche a Stella Di Mare, figlia del compianto giornalista Franco, che aveva seguito dall’inizio l’anno di celebrazioni della Federico II. A concludere la serata è stato il concerto lirico a cura dell'associazione Nova Neapolis Aps con i Solisti dell'Orchestra da Camera di Napoli.