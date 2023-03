Turismo sostenibile, gemellaggio in vista tra Napoli e il Venezuela

L’assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, ha incontrato la Viceministra del Turismo internazionale del Venezuela, Leticia Gomez, assieme alla console generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli, Esquia Rubin De Celis Nunez.

Turismo sostenibile, innovazioni digitali e nuove tecnologie, scambi commerciali e collaborazioni - che culmineranno in un gemellaggio tra Napoli e una città venezuelana - sono alcuni degli argomenti trattati.

«In Venezuela si sta assistendo ad una ripresa del turismo, ad una crescita trasversale pari al 40% e in accordo con il sindaco Gaetano Manfredi – spiega Armato – intendiamo rafforzare i rapporti con il Paese sudamericano dove stanno aumentando anche gli investimenti in altri ambiti e le occasioni di sviluppo anche per i nostri concittadini. Allo stesso tempo pensiamo all’incoming, dal momento che il Venezuela si sta muovendo in ambito nazionale con accordi bilaterali volti ad incrementare anche i collegamenti aerei».

«Il presidente Nicolas Maduro – ha sottolineato la Viceministra Gomez - sta promuovendo lo sviluppo del Paese in diversi settori, con incentivi per nuove imprese e infrastrutture, lo sviluppo del turismo legato alla salvaguardia dell’ecosistema e della sostenibilità. La nostra posizione geografica come porta del Sudamerica ci agevola molto. Siamo stati accolti qui alla Borsa del Turismo di Napoli davvero con affetto e speriamo di costruire con l’Italia e con la città di Napoli, con cui abbiamo affinità, davvero qualcosa di concreto».