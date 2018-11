Da Napoli ventimila firme al Papa per le catacombe di San Gennaro: sì di Garella e Osanna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Novembre 2018, 08:00

Ci sono anche le firme di Massimo Osanna, sovrintendente per i Beni archeologici di Pompei, e di Luciano Garella, sovrintendente alle Belle arti e al Paesaggio di Napoli, in calce alla lettera aperta, promossa dall'associazione «L'Altra Napoli onlus», inviata due giorni fa a Papa Francesco per chiedere a nome dei giovani della cooperativa «La Paranza» il suo intervento in merito alla gestione delle Catacombe di San Gennaro. Ieri pomeriggio, dopo le oltre 20mila firme raggiunte in 24 ore, è giunta l'adesione all'appello dei due Sovrintendenti, che si sono mobilitati in difesa del sito gestito dai giovani di padre Antonio Loffredo.Due adesioni che danno ancor più valore all'appello, a cui in queste ore si sono aggiunti anche gli ex ministri Fabrizio Barca e Massimo Bray. Ma la mobilitazione nel quartiere continua e a scendere in campo sono anche i commercianti.