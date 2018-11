Milot, l'ex profugo in fuga dalla miseria diventato artista da Guinness

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Novembre 2018, 07:00

Nella galleria dei personaggi incredibili c'è Alfred Mirashi, cinquant'anni assai tormentati, artista ma solo dopo aver attraversato su un barcone il Mediterraneo. La sua carriera è iniziata qui, il simbolo è una chiave piegata. Quella a forma di U, la più imponente al mondo, alta venti metri e pesante quaranta quintali, l'ha donata a Cervinara. L'opera in acciaio, candidata a entrare nel Guinness dei primati, si trova all'ingresso del paese e apre il cuore alla speranza perché è stata realizzata dallo scultore e pittore di origine albanese diventato famoso anche grazie all'accoglienza ricevuta per due lustri in Irpina. «Una accoglienza commovente», la definisce il cittadino onorario Mirashi, migrante nel 1991 che incarna il talento altrimenti invisibile agli occhi: cancellato dai numeri dell'emergenza, nei giorni delle nuove barricate contro i barconi diretti verso le coste. Racconta: «Sono arrivato in Italia come tutti. Senza soldi, senza valigia, senza nulla. Ma poi ho fatto tanti altri viaggi». In Cina, dove ha esposto alla Biennale d'arte contemporanea e ha vinto il Water Cube. A Berlino, a New York e nelle principali metropoli, per lavoro, l'elenco è lungo.