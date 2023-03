«Tempeste», la IV edizione di «NapoliCittàLibro» dedicata a Piero Angela

Dal 13 al 16 aprile, dalle 10 alle 20, «NapoliCittàLibro» – Salone del Libro e dell’Editoria, con il titolo «Tempeste», porterà al Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli, 150 eventi, 100 editori, 30 laboratori ed eventi per ragazze e ragazzi (NapoliCittàLibro Educational).

Un programma molto vasto, elaborato dal Comitato scientifico composto da Vincenza Alfano, giornalista, scrittrice e docente di materie letterarie e latino; Ileana Bonadies, giornalista, critico teatrale e curatrice di eventi culturali; Beatrice Gigli, esperta di comunicazione e marketing che ha iniziato il suo lavoro anni fa ispirandosi al «Circolo delle Dame colte», un salotto che promuoveva le relazioni pubbliche e le iniziative tra donne e uomini di cultura, nato a Napoli in epoca napoleonica; Guido Trombetti, Rettore Emerito Università degli Studi di Napoli Federico II.

La quattro giorni di eventi sarà raccontata dall’attrice Mirea Flavia Stellato, che il grande pubblico ha conosciuto per la sua presenza in teatro e al cinema accanto a Vincenzo Salemme, attraverso pillole video divulgate sui canali social ufficiali di NapoliCittàLibro.





È stata presentata nei prestigiosi spazi delle Gallerie d’Italia – Napoli, in via Toledo, la IV edizione di «NapoliCittàLibro» – Salone del Libro e dell’Editoria, organizzata dall’associazione Liber@Arte, con il contributo del Cepell – Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, il sostegno di Intesa Sanpaolo, il patrocino di Rai Campania, Camera di Commercio di Napoli e Comune di Napoli e la mediapartnership di Rai. All’incontro con la stampa hanno partecipato gli editori Alessandro Polidoro e Rosario Bianco, presidente e vicepresidente associazione «Liber@Arte»; Luigi Carbone, Presidente Commissione Cultura del Comune di Napoli; Giulia Del Prete, Direttore Commerciale Exclusive Campania Calabria e Sicilia Intesa Sanpaolo.

Un’edizione importante che supera i confini europei, con spazi dedicati all’immenso Piero Angela in collaborazione con RAI Teche e il patto di gemellaggio tra «NapoliCittàLibro» e la Feria Internacional del Libro de Calì (Columbia), finalizzato all'intensificazione delle relazioni culturali e sociali con riferimento costante all'azione comune per lo sviluppo della cultura, della pace, solidarietà e incontro tra i popoli.