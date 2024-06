In principio fu Argo, il cane di Ulisse capace di fiutare e riconoscere il padrone assente da anni, nascosto dentro lacere vesti da mendicante. Ma poi in tanti hanno trasfigurato letterariamente il legame unico tra uomo e cane, da Kafka a Thomas Mann a Jack London a Céline a Dickinson a Morante. Di recente, ad alimentare quello che sembra quasi un genere a sé, sono stati Fabrizio Coscia con Nella notte il cane, (nella collana S-Confini di ES) a metà tra il diario e il personal essay, poi Maurizio Braucci con Qualcosa di simile ai suoni del bosco, (ediz. E/O) una raccolta di racconti costruiti assumendo come punto di vista lo sguardo del cane. Ora, nel suo ultimo libro, Autobiografia dei miei cani, (Gramma-Feltrinelli, pagine 206, euro 18) Sandra Petrignani compie un’operazione ben più complessa del racconto di una relazione capace di collegare l’uomo con la parte selvaggia di sé. Segue, sì, le tracce degli innumerevoli cani che l’hanno accompagnata nel corso del tempo – Rocky, Ruggero, Guapa, Querida, Soledad, Mago, Lenin, Martino, Pietro il Grande, Céleste – ma con questo pretesto intraprende una tessitura letteraria raffinata, intrecciando fili autobiografici, ricostruzioni d’epoca, narrazioni familiari, riflessioni sulla scrittura e sulla vita stessa.

La presentazione del libro è uno degli appuntamenti clou (alle 14 nella sala Urania) di «Napoli città libro», il salone del libro e dell’editoria in programma da oggi a domenica nella Stazione Marittima: Maurizio Braucci, Lorenzo Marone e Amleto De Silva gli altri ospiti di rilievo della prima giornata.

Già l’avvertenza iniziale – «in questo libro tutto è vero e tutto è falso» – è la dichiarazione d’indipendenza per un’operazione letteraria che vuol essere libera da canoni e classificazioni di genere. Inclusa quella definizione di «ibrido» inflazionatissima per testi costruiti con registro narrativo-saggistico. Insomma, qui è come se Petrignani, dopo essersi dedicata in tanti suoi libri a percorsi esistenziali e artistici altrui – di Natalia Ginzburg in La corsara, di tante signore della penna in La scrittrice abita qui - decidesse di concedersi due libertà: quella di dire finalmente di sé e quella di farlo giocando d’invenzione, quasi a rimpiattino, con lettori da trascinare in una narrazione deliziosamente oscillante tra realtà e finzione. Scegliendosi un nome di fantasia. Elettra.

Qui si racconta quindi della bambina Elettra che trascorre la prima parte dell’infanzia alla Pertite di Piacenza, di lunghe giornate d’estate passate a giocare con Wendy, esattamente l’amichetta che tutte abbiamo avuto, invidiata per la «incomparabile superiorità» del suo mondo, cane Billy compreso. Si rievocano Carosello, i passaggi segreti tra giardini, i baci con molta saliva, gli sdilinquimenti infantili. Perché la partenza per la scrittura è, deve essere sempre per Elettra-Sandra, un’emozione, come confesserà al suo primo marito scrittore. E ancora si racconta di Elettra trasferita in un villino a Città Giardino sulla Nomentana dei primi anni Sessanta, quindi sempre di cani in case e quartieri di Roma nelle sue varie età: Trastevere ai tempi del movimento studentesco che infervora Elettra, il Quartiere Africano nell’epoca delle divise femministe con zoccoli di legno e gonne a fiori, quindi Monti degli anni maturi con quattro cani portati a spasso in un groviglio di guinzagli.

Molto spazio è destinato agli amori, intanto perché «avere un cane è trovarsi in costante stato d’innamoramento». Così i vari animali che accompagnano Elettra ne incarnano ciascuno una diversa possibilità, anche se tutti assumono un cognome comune quasi fossero un’unica famiglia: è Bigliardino, il nome del cane della mitizzata Wendy che, incontrata da adulta, si rivela una delusione. Qualcuno ha un destino crudele, come i due dimenticati in auto sotto il sole e morti di caldo e asfissia. Qualcun altro è fortunato poiché, come Ruggero, ha vita lunga. Ma è sempre lancinante il dolore della perdita.

In fatto di amori, grande spazio è destinato agli uomini, ai tre mariti di Elettra, ai rapporti vissuti da giovane, poi da adulta, infine da donna matura. E queste pagine di puro dongiovannismo femminile, che rievocano passioni vissute in libertà e con animo leggero, sono tra le più belle anche perché insolite nelle scritture di donne. Gli uomini di Elettra però, a differenza dei suoi cani, quasi mai hanno nome, eccezion fatta che per l’ultimo, Claudio, e per Carl, con cui lei vive la relazione più lunga perché fatta d’incontri sporadici intervallati da decenni di pause in cui ciascuno fa la propria vita. Fin quando lui, malato terminale, non si farà vivo chiedendo a Electricity l’impossibile, cioè di passare al suo fianco gli ultimi giorni in qualche isola sperduta. Un «incrinato», Carl, come avrebbe detto Grazia Deledda e come tutti quelli capitati a Elettra. Che poi, vai a vedere, sono sempre i migliori.